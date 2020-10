Adua e Massimiliano | sorpresa al GF Vip | il vero motivo del litigio

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Alfonso Signorini, insieme a Pupo ed Antonella Elia ritornano per un nuovo appuntamento con il GF Vip: colpo di scenaDel Vesco eMorraMorra (fonte foto: Instagram, @morra official) –Del Vesco (fonte foto: Instagram, @.del.vesco)Nuovo emozionante appuntamento con il Gf Vip, il noto ed amatissimo reality show condotto da Alfonso Signorini, in compagnia di Pupo ed Antonella Elia: una puntata ricca di emozioni e di spunti interessanti che conquistano il pubblico, a cominciare daDel Vesco eMorra. Il Grande Fratello è stato sin qui une proprio successo, con momenti epici che sono entrati nel cuore dei ...

GrandeFratello : È il momento di vuotare veramente il sacco... Adua e Massimiliano sono chiamati a rispondere davanti al pubblico de… - trash_italiano : - Adua finge la storia con Gabriel - Adua finge la storia con Massimiliano - Adua nega di aver fatto outing (davant… - trash_italiano : Persone che avrebbero gestito meglio l’affare Adua-Massimiliano-Tommaso al #GFVIP: - chiunque RT questo tweet - ChiaraCappiell6 : RT @trashbiccis: Io quando si parla Io quando di Adua e si parlerà Massimiliano: di Franceska #GFVIP h… - ugly_dont_exist : RT @ugly_dont_exist: Io non capisco perché la TV continua a propinarci questi due animali di Adua e Massimiliano quando tutta l'Italia pref… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Massimiliano

Alfonso Signorini interroga Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al Gf Vip. Entrambi i concorrenti confermano di non essere mai stati fidanzati, ma c'è un punto sul quale non concordano. Quando ...La coppia: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sta facendo molto scalpore sia dentro che fuori la Casa e anche questa sera per i due inquilini non sarà un momento facile. Tutto è iniziato il 14 ...