Accoltellato all'occhio durante la rapina, il barista Francesco muore dopo 23 giorni di agonia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non ce l'ha fatta Francesco Traiano , il barista Accoltellato da tre rapinatori che avevano fatto irruzione nel suo bar, a Foggia. Il 38enne è morto questa mattina , dopo 23 giorni di agonia e dopo un ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non ce l'ha fattaTraiano , ilda tretori che avevano fatto irruzione nel suo bar, a Foggia. Il 38enne è morto questa mattina ,23diun ...

Non ce l'ha fatta Francesco Traiano, il barista accoltellato da tre rapinatori che avevano fatto irruzione nel suo bar, a Foggia. Il 38enne è morto questa mattina, dopo 23 giorni di ...

