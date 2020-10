Abolite le commissioni per i pagamenti digitali sotto dei 5 euro di spesa

Leggi su wired

(Di venerdì 9 ottobre 2020)contactless (Getty Images)Il piano cashless previsto dal governo come misura per contrastare l’evasione fiscale e soprattutto incrementare l’uso deielettronici si accresce di nuovi dettagli. È stato raggiunto a Palazzo Chigi un accordo tra l’esecutivo e gli operatori del settore bancario stabilire a 5la soglia al didella quale non verranno applicatesu transazioni con carta o smartphone. La ratio è quella di promuovere il più possibile l’uso di carte di credito e debito, così come di piattaforme per ivia smartphone anche su spese di importo molto basso. Inoltre, anche queste piccole transazioni contribuiscono al raggiungimento delle soglie minime di acquisti con ...