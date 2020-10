“Abbiamo protestato davanti alla sede nazionale dell’Inps per ottenere la sospensione del pagamento dei contributi” (Di venerdì 9 ottobre 2020) A protestare con i ristoratori ed i titolari di bar e pizzerie, ieri mattina a Salerno c’era n rappresentanza del movimento “Autonomi e Partite Iva” anche Giuseppe Calvanese, titolare di una pizzeria a Roccapiemonte. Calvanese ha spiegato come con il suo gruppo, che a Salerno raccoglie centinaia di iscritti, soprattutto in costiera amalfitana, stanno lottando per ottenere un interruzione del pagamento dei contributi per il 2020 e per tutto il 2021. Mercoledì abbiamo protestato davanti alla sede nazionale dell’Inps, oggi siamo qui a Salerno, domani (oggi per chi legge, n.d.r.) saremo a Napoli. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, le autorità di devono ascoltare ed aiutare. Non possiamo essere sempre il settore più ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 ottobre 2020) A protestare con i ristoratori ed i titolari di bar e pizzerie, ieri mattina a Salerno c’era n rappresentanza del movimento “Autonomi e Partite Iva” anche Giuseppe Calvanese, titolare di una pizzeria a Roccapiemonte. Calvanese ha spiegato come con il suo gruppo, che a Salerno raccoglie centinaia di iscritti, soprattutto in costiera amalfitana, stanno lottando perun interruzione deldei contributi per il 2020 e per tutto il 2021. Mercoledì abbiamodell’Inps, oggi siamo qui a Salerno, domani (oggi per chi legge, n.d.r.) saremo a Napoli. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, le autorità di devono ascoltare ed aiutare. Non possiamo essere sempre il settore più ...

