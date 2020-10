“Abbiamo fatto una misura a rischio sanitario”, De Luca ammette la resa all’industria dei matrimoni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un’ora circa di discorso su Facebook minacciando il lockdown in Campania appena i contagi dovessero superare gli 800 al giorno (ci siamo quasi) per poi ammettere di essersi arreso all’industria dei matrimoni. Vincenzo De Luca mostra le due facce dello stesso personaggio. Il Governatore lo sa che esiste un controsenso, e si giustifica: “Avevamo il problema di 1400 matrimoni da celebrare, e dei lavoratori stagionali impiegati nei banchetti. Abbiamo preso una misura a rischio sanitario. Ma abbiamo guardato anche ai problemi sociali”. “Abbiamo concordato che chi faceva i matrimoni segnalasse prima i responsabili di sala e delle cucine. Molti operatori ci hanno detto che faranno i matrimoni, ma senza fare i nomi dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un’ora circa di discorso su Facebook minacciando il lockdown in Campania appena i contagi dovessero superare gli 800 al giorno (ci siamo quasi) per poire di essersi arreso all’industria dei. Vincenzo Demostra le due facce dello stesso personaggio. Il Governatore lo sa che esiste un controsenso, e si giustifica: “Avevamo il problema di 1400da celebrare, e dei lavoratori stagionali impiegati nei banchetti. Abbiamo preso unasanitario. Ma abbiamo guardato anche ai problemi sociali”. “Abbiamo concordato che chi faceva isegnalasse prima i responsabili di sala e delle cucine. Molti operatori ci hanno detto che faranno i, ma senza fare i nomi dei ...

CarloCalenda : Potevamo decidere di usare 4 miliardi per finanziare il #PianoAmaldi per la ricerca e 9300 borse di specializzazion… - borghi_claudio : Fine delle cretinate su 'poverini avevano il covid opposizione sciacalla'. Ieri quando abbiamo fatto saltare il num… - CarloCalenda : La condizione dell’Italia spiegata in una cartina. Abbiamo fatto un disastro. - pantana21 : Liberati due ostaggi maschi in Mali,nessuna polemica, nessuna domanda su se si sono innamorati dei rapitori, se ci… - Guiller11293937 : @La7tv @tagadala7 Guerra o no?.. Le parole contano poco. Il fatto e che ci stiamo difendendo contro un virus che pr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiamo fatto Artista prende uno scalpello e distrugge tre opere d'arte. Fortune Italia