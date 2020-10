2020 da profondo rosso Milan: perdita netta di circa 195 milioni di Euro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Conti più in rosso che neri per il Milan. Il Consiglio d’Amministrazione di AC Milan ha approvato oggi il progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 ottobre prossimo. Come riporta calcioefinanza.it, in una stagione pesantemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti negativi sulle proprie performance finanziarie, già fortemente penalizzate dalla situazione ereditata, con un risultato finale dell’esercizio che ha registrato una perdita netta di circa 195 milioni di Euro.Escludendo l’impatto delle circostanze esogene eccezionali, i risultati ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Conti più inche neri per il. Il Consiglio d’Amministrazione di ACha approvato oggi il progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 ottobre prossimo. Come riporta calcioefinanza.it, in una stagione pesantemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti negativi sulle proprie performance finanziarie, già fortemente penalizzate dalla situazione ereditata, con un risultato finale dell’esercizio che ha registrato unadi195di.Escludendo l’impatto delle circostanze esogene eccezionali, i risultati ...

Conti più in rosso che neri per il Milan. Il Consiglio d'Amministrazione di AC Milan ha approvato oggi il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che sarà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 ottobre prossimo.

