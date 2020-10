Zingaretti punta in alto: “Possiamo diventare il primo partito italiano”. L’alleanza con i 5S: “Capitale decisivo per l’Italia” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Su una cosa ho avuto di sicuro ragione: al Congresso avevo detto che i Cinquestelle non sono la stessa cosa della Lega. Sono nostri competitori, certo. Ma il governo che abbiamo fatto insieme ha ribaltato i rapporti dell’Italia con l’Europa. Ora siamo ascoltati, c’è fiducia in noi, anche per il modo in cui abbiamo fronteggiato l’epidemia. E’ un capitale decisivo per l’Italia. E l’abbiamo messo in banca noi”. E’ quanto afferma, in un’intervista al Corriere, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il leader dem ribadisce che non intende assumere incarichi nell’esecutivo nazionale: “Resterò governatore fino al 2023”. E spiega che politicamente l’obiettivo “è ripristinare il bipolarismo con sistema ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Su una cosa ho avuto di sicuro ragione: al Congresso avevo detto che i Cinquestelle non sono la stessa cosa della Lega. Sono nostri competitori, certo. Ma il governo che abbiamo fatto insieme ha ribaltato i rapporti dell’Italia con l’Europa. Ora siamo ascoltati, c’è fiducia in noi, anche per il modo in cui abbiamo fronteggiato l’epidemia. E’ un capitaleper l’Italia. E l’abbiamo messo in banca noi”. E’ quanto afferma, in un’intervista al Corriere, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola. Il leader dem ribadisce che non intende assumere incarichi nell’esecutivo nazionale: “Resterò governatore fino al 2023”. E spiega che politicamente l’obiettivo “è ripristinare il bipolarismo con sistema ...

