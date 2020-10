Zingaretti | morta la madre di Nicola e Luca | era malata da tempo

Leggi su inews24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Lutto per la famiglia. È scomparsa in mattinata ladel segretario del Pde dell’attore, protagonista della serie Montalbano Emma Di Capua,del segretario del Pde dell’attore della serie Montalbano, èquesta mattina in una clinica di Roma. 86enne, stando a quanto riportato dall’Ansa era … L'articolo proviene da .