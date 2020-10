Zero, la maschera italiana per proteggersi dall’inquinamento urbano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il post lockdown ha visto sempre più protagonisti delle nostre strade biciclette e monopattini. Prima erano solo gli impallinati a passare ore in sella per andare in bici al lavoro o a fare la spesa anche su lunghe distanze, ora è diventata una vera e propria community e anche le città stanno cambiando faccia per accoglierla. Lo smog nel contesto urbano è però ancora un problema. Chi si muove su due ruote a pedali, soprattutto in alcuni punti della città come gli incroci più trafficati, ha da sempre a che fare con i cattivi odori dei gas di scarico e la conseguente aria irrespirabile. La start-up milanese Urban – Hero per far fronte a questi problemi ha pensato a Zero, un dispositivo in grado d’unire la funzione dell’occhiale da sole protettivo a quella di una ... Leggi su wired (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il post lockdown ha visto sempre più protagonisti delle nostre strade biciclette e monopattini. Prima erano solo gli impallinati a passare ore in sella per andare in bici al lavoro o a fare la spesa anche su lunghe distanze, ora è diventata una vera e propria community e anche le città stanno cambiando faccia per accoglierla. Lo smog nel contestoè però ancora un problema. Chi si muove su due ruote a pedali, soprattutto in alcuni punti della città come gli incroci più trafficati, ha da sempre a che fare con i cattivi odori dei gas di scarico e la conseguente aria irrespirabile. La start-up milanese Urban – Hero per far fronte a questi problemi ha pensato a, un dispositivo in grado d’unire la funzione dell’occhiale da sole protettivo a quella di una ...

La start-up milanese Urban – Hero per far fronte a questi problemi ha pensato a Zero, un dispositivo in grado d’unire la funzione dell’occhiale da sole protettivo a quella di una maschera anti-smog ...

