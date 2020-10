Zayn Malik pubblica il nuovo singolo “Better”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Una nuova era per: il cantante“Better”, il primofuori dopo la nascita della primogenita avuta da Gigi Hadid Sono giorni pieni di novità per. Dopo aver accolto la primogenita, nata nei giorni scorsi come annunciato dalla compagna Gigi Hadid, il cantante rilascia un. Si tratta di “Better”, brano… L'articoloil“Better” Corriere Nazionale.

