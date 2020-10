Young non si nasconde: “Se potessi, giocherei di nuovo nel Watford” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si dice spesso che la vita è fatta di scelte, alcune delle quali dolorose. Anche Ashley Young ha dovuto lasciare il Watford per diventare grande alla corte di Sir Alex Ferguson, nel Manchester United. Poi la nuova decisione, quella di cambiare aria andandosene dall'Inghilterra e approdando in Italia dove ha svoltato nuovamente la sua carriera all'Inter. Tuttavia il difensore non dimentica le proprie origini.caption id="attachment 1005109" align="alignnone" width="1024" Young, Getty Images/captionRITORNOInfatti Young ha confessato al podcast "Golden Tales" di conservare una certa nostalgia per un club in particolare: "Se potessi tornare indietro e giocare di nuovo al Watford, andrei via dall’Italia ora. Perché è il luogo che conosco, è da dove vengo ed è ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si dice spesso che la vita è fatta di scelte, alcune delle quali dolorose. Anche Ashleyha dovuto lasciare il Watford per diventare grande alla corte di Sir Alex Ferguson, nel Manchester United. Poi la nuova decisione, quella di cambiare aria andandosene dall'Inghilterra e approdando in Italia dove ha svoltato nuovamente la sua carriera all'Inter. Tuttavia il difensore non dimentica le proprie origini.caption id="attachment 1005109" align="alignnone" width="1024", Getty Images/captionRITORNOInfattiha confessato al podcast "Golden Tales" di conservare una certa nostalgia per un club in particolare: "Setornare indietro e giocare dial Watford, andrei via dall’Italia ora. Perché è il luogo che conosco, è da dove vengo ed è ...

