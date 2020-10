Yari sgarro a papà Albano | L’accusa | “E’ colpa sua…”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tornano ad incuriosire la cronaca rosa i membri della famiglia Carrisi. Adnon basta essere continuamente al centro del gossip per le su vicende sentimentali prima con Romina Power e poi con l’attuale compagna Loredana Lecciso, anche i figli in particolarecon cui non ha un particolare rapporto idilliaco lo accusano pubblicamente. In … L'articoloa papàL’accusa: “E’sua…” proviene da www.meteoweek.com.