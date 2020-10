West Wing: il trailer dello speciale che regala una reunion del cast (Di giovedì 8 ottobre 2020) HBO Max ha condiviso il trailer della speciale reunion di West Wing realizzata in occasione delle elezioni presidenziali americane. Il cast di West Wing, con l'aggiunta di Sterling K. Brown, sarà il protagonista dello speciale a favore dell'organizzazione When We All Vote e il trailer del progetto, in arrivo su HBO Max, mostra gli attori nuovamente insieme. Nel video si rivede in azione il presidente Bartlet e vengono mostrati alcuni momenti delle prove a teatro che hanno permesso di riportare sugli schermi un episodio indimenticabile, oltre ad anticipare la presenza di alcune guest star d'eccezione. Il progetto riporterà sugli schermi i personaggi di West ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) HBO Max ha condiviso ildelladirealizzata in occasione delle elezioni presidenziali americane. Ildi, con l'aggiunta di Sterling K. Brown, sarà il protagonistaa favore dell'organizzazione When We All Vote e ildel progetto, in arrivo su HBO Max, mostra gli attori nuovamente insieme. Nel video si rivede in azione il presidente Bartlet e vengono mostrati alcuni momenti delle prove a teatro che hanno permesso di riportare sugli schermi un episodio indimenticabile, oltre ad anticipare la presenza di alcune guest star d'eccezione. Il progetto riporterà sugli schermi i personaggi di...

