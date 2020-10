Webuild si aggiudica nuovo contratto in Florida

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Grupposiun altroin USA grazie alla controllata Lane. La società ha ottenuto unindel valore di 93 milioni di dollari, per la progettazione e realizzazione della Poinciana Parkway Phase 2, nella contea di Polk. L’zione insegue quella ottenuta negli scorsi giorni in Texas, del valore di 176 milioni di dollari, confermando la leadership del Gruppo nel settore stradale nel Paese. L’ultimo progetto inconsiste nel raddoppio da due a quattro corsie di un tratto autostradale di circa 7 miglia e nella costruzione di un ponte lungo 6500 piedi (circa 1990 metri) parallelo ad uno realizzato nel 2015, e di due ponti che attraversano strade locali. ...

