Volotea vola da Genova a Parigi tra dicembre e gennaio

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha annunciato l’apertura del nuovo collegamento daperCharles de Gaulle e con l’incremento delle frequenze sulle rotte già operate dal Cristoforo Colombo, in particolare Palermo e Catania, servite con due voli al giorno in numerose date tra. Sullo scalo ligure, durante le festività natalizie,propone un totale di 6 rotte, una all’estero (Charles de Gaulle, novità 2020 disponibile dal 201 volta a settimana e dal 27con 2 frequenze settimanali), e cinque in Italia (Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e Lamezia Terme) pari a circa 28.500 posti in vendita (+15% vs lo stesso periodo nel 2019). Sempre per il ...