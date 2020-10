Volley, Superlega, i risultati della 3a giornata (Di giovedì 8 ottobre 2020) Altra pagina importante nella 3a giornata di Superlega, con le big che si confermano tali, mentre altre squadre continuano ad avere delle evidenti difficoltà in questo inizio di stagione. Ma andiamo a vedere come sono andate le gare in questo turno infrasettimanale di campionato. Photo Credit: Lega Volley Official WebsiteLa 3a giornata di Superlega Nella 3a giornata di Superlega spiccava il big match tra la Lube e la Itas Trentino, con i marchigiani di coach De Giorgi che hanno vinto in modo netto, infliggendo ai ragazzi di Lorenzetti, il secondo 3-0 consecutivo del campionato, cosa che non accadeva da diverso tempo. Facile anche la vittoria della Sir Safety Perugia su Padova, con parziali che non hanno lasciato scampo ai giovani patavini: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Altra pagina importante nella 3adi, con le big che si confermano tali, mentre altre squadre continuano ad avere delle evidenti difficoltà in questo inizio di stagione. Ma andiamo a vedere come sono andate le gare in questo turno infrasettimanale di campionato. Photo Credit: LegaOfficial WebsiteLa 3adiNella 3adispiccava il big match tra la Lube e la Itas Trentino, con i marchigiani di coach De Giorgi che hanno vinto in modo netto, infliggendo ai ragazzi di Lorenzetti, il secondo 3-0 consecutivo del campionato, cosa che non accadeva da diverso tempo. Facile anche la vittoriaSir Safety Perugia su Padova, con parziali che non hanno lasciato scampo ai giovani patavini: ...

