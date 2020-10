Vivienne Westwood | 25 anni di abiti da sposa rivivono nelle nuove collezioni

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La fashion designer più ribelle di sempre, Vivienne Westwood, non è diventata una leggenda vivente esclusivamente per aver contribuito a definire l’estetica del movimento punk negli anni ’70. Un quarto di secolo fa infatti, quando la couture divenne parte integrante e fondamentale del suo atelier londinese, la stilista lanciò sul mercato i suoi primi abiti da sposa, imponendosi grazie alle sue silhouette decostruite e ai corsetti scultorei, dall’immancabile tocco edgy: ne è un celebre esempio il Cloud Dress di Carrie Bradshaw nel film Sex & The City, diventato uno dei bridal look più emblematici della storia del cinema. Getty Images