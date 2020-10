Vittorio Sgarbi attacca il governo: “Stato d’emergenza? Follia” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo la proroga dello stato d’emergenza sino al 31 gennaio 2021, Vittorio Sgarbi ha fatto sentire il proprio dissenso. Ieri in Italia è stato registrato un numero record di tamponi (oltre 125 mila) ed un nuovo record di contagi dalla fine del lockdown. Sono infatti 3,677 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, uno … L'articolo Vittorio Sgarbi attacca il governo: “Stato d’emergenza? Follia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo la proroga dello stato d’emergenza sino al 31 gennaio 2021,ha fatto sentire il proprio dissenso. Ieri in Italia è stato registrato un numero record di tamponi (oltre 125 mila) ed un nuovo record di contagi dalla fine del lockdown. Sono infatti 3,677 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, uno … L'articoloil: “Stato d’emergenza? Follia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Non sono affatto pentito, non voglio chiedere scusa se non a quelli che ritengono c… - HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'Il confinamento degli asintomatici è fascismo' - Gandalf1948 : Guardate che dare del 'comunista' ad una persona è la peggiore ingiuria che si possa fare. 'Comunista' ha un che di… - ParisiSonia : RT @La7tv: #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Non sono affatto pentito, non voglio chiedere scusa se non a quelli che ritengono che fascista s… - AlessandroFusi9 : RT @La7tv: #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Non sono affatto pentito, non voglio chiedere scusa se non a quelli che ritengono che fascista s… -