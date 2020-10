"Visite al telefono? A volte ci bastano. Chiediamo il test soltanto se serve" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Maria Sorbi Il presidente dei pediatri: "Abbreviare i tempi sui risultati" Le mamme si mettono in coda al pronto soccorso pediatrico perché il bambino ha 37,5 di febbre e il naso che cola. Le sale d'attesa degli studi pediatrici sono piene. Ora arrivano anche le code ai drive through davanti agli ospedali. L'autunno dei bimbi racconta di una confusione infinita. E di una zona d'ombra in cui diventa difficile fare una diagnosi che non sia Covid e visitare di persona un bambino senza che abbia fatto prima il tampone. Dottor Paolo Biasci, presidente della federazione italiana dei Medici pediatri, in questa confusione e con questo effetto imbuto nella richiesta di tamponi, pensa ci sia il reale rischio di rimandare troppo le diagnosi di altre patologie? «Mi rendo conto che in queste settimane la capacità di diagnosi di noi medici è messa duramente alla ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Maria Sorbi Il presidente dei pediatri: "Abbreviare i tempi sui risultati" Le mamme si mettono in coda al pronto soccorso pediatrico perché il bambino ha 37,5 di febbre e il naso che cola. Le sale d'attesa degli studi pediatrici sono piene. Ora arrivano anche le code ai drive through davanti agli ospedali. L'autunno dei bimbi racconta di una confusione infinita. E di una zona d'ombra in cui diventa difficile fare una diagnosi che non sia Covid e visitare di persona un bambino senza che abbia fatto prima il tampone. Dottor Paolo Biasci, presidente della federazione italiana dei Medici pediatri, in questa confusione e con questo effetto imbuto nella richiesta di tamponi, pensa ci sia il reale rischio di rimandare troppo le diagnosi di altre patologie? «Mi rendo conto che in queste settimane la capacità di diagnosi di noi medici è messa duramente alla ...

adoremaljk : Oggi spenderò tutta la mattina al telefono per prenotare delle visite - laRoyalBlood_ : Comunque le visite mediche al telefono non funzionano un cazzo madonna soprattutto perché è difficile spiegare il t… - itsrainiall : Ora io con sti soldi ci vorrei pagare delle visite, la spesa, qualche bolletta. Ma allo stesso tempo vorrei approfi… - adessounpomeno : che fai nella vita? passo il tempo in attesa al telefono per prenotare visite o per prendere appuntamento per ritir… - laura_pi79 : @pantycat @gratianaturaee @hirtbello @IlariaBifarini Anch'io stamattina ho portato mia figlia dall'oculista e ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Visite telefono "Visite al telefono? A volte ci bastano. Chiediamo il test soltanto se serve" il Giornale Vie dei tesori, restaurate le due sfingi in pietra all'Orto Botanico di Palermo

Sono le due "guardiane" dell’Orto Botanico di Palermo, il vero biglietto da visita per chi arriva in questo polmone verde aperto sulla città. Le due sfingi in pietra di Billiemi, scolpite da ...

Restaurate le due sfingi in pietra Orto Botanico di Palermo

Sono le due "guardiane" dell'Orto Botanico di Palermo, il vero biglietto da visita per chi arriva in questo polmone verde aperto sulla città. (ANSA) ...

Sono le due "guardiane" dell’Orto Botanico di Palermo, il vero biglietto da visita per chi arriva in questo polmone verde aperto sulla città. Le due sfingi in pietra di Billiemi, scolpite da ...Sono le due "guardiane" dell'Orto Botanico di Palermo, il vero biglietto da visita per chi arriva in questo polmone verde aperto sulla città. (ANSA) ...