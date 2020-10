VIDEO | Tartarone | “Al San Carlo di Nancy 300 ricostruzioni del legamento crociato anteriore l’anno”

Leggi su dire

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Il legamento crociato anteriore, di cui sentiamo parlare molto spesso perché la sua rottura è uno dei traumi sportivi più comuni soprattutto tra i calciatori, è uno dei quattro legamenti principali del ginocchio. E’ definito così per la sua struttura che si incrocia, insieme al legamento posteriore, al centro dell’articolazione. A livello nazionale sono 40mila le operazioni l’anno di ricostruzione del crociato ma i numeri sono in crescita perché il livello agonistico, anche tra i giovanissimi, si è elevato. Il San Carlo di Nancy a Roma si pone come centro di riferimento specializzato per questo tipo di interventi, definito ‘ad alto volume’ visto che si eseguono circa 300 ricostruzioni di Lca l’anno. Per capire meglio di cosa si tratta, quali sono i sintomi post rottura e le nuove tecniche chirurgiche, l’agenzia di stampa Dire ha intervistato via skype il responsabile di Ortopedia del nosocomio capitolino, il dottor Mario Tartarone.