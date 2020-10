Video shock di Trump | “Il Covid una benedizione di Dio”

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Esce un nuovodie scoppiano subito polemiche e reazioni scandalizzate. A causarle il messaggiolanciato dal presidente, che verso la fine dell’ultimo messaggio alla Nazione è arrivato a dire che “ilè stata unadi Dio”. LEGGI ANCHE > Facebook e Twitter rimuovono il post in cuiparagona i morti per influenza ai morti perIl nuovodiscandalizza l’America Il nuovodiha scatenato subito polemiche per quel termine (“di Dio”) con cui il presidente ha descritto un virus che ha ucciso quasi 217mila persone. Eppure il presidente nel suo ...