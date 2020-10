VIDEO | Sei atenei italiani fanno lezione nel Corno d’Africa

Leggi su dire

(Di giovedì 8 ottobre 2020) MILANO – I rappresentanti di sei università italiane insieme per dare il via, con il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi in videocollegamento, alla Fondazione ‘Italian Higher Education with Africa‘, che coinvolge nel Corno d’Africa Camerun, Kenia, Somalia, Tanzania ed Etiopia. Il Politecnico di Milano, l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Padova e la Sapienza di Roma hanno firmato questa mattina l’atto costitutivo della Fondazione IHEA per promuovere l’internazionalizzazione degli atenei in Africa e contribuire, in ottica di cooperazione, allo sviluppo locale. In sostanza lezioni in loco per aiutare a costruire la classe dirigente del futuro.