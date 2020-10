Vicenda Gosaf | assolto l’avvocato Salvatore Pollastro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuto innanzi al GUP del Tribunale di Avellino, dott. Paolo Cassano, l’udienza preliminare a carico dell’Avv., di S. Agata dei Goti, assistito dagli Avvocati Vittorio Fucci jr e Gennaro Iannotti. Come si ricorderà l’Avv.era imputato di abuso d’ufficio, in concorso con altre persone, in relazione alle vicende che riguardavano laconcessionaria della riscossione dei tributi nell’interesse di enti pubblici. Il processo originariamente si era incardinato presso il Tribunale di Benevento, dove il GIP dispose il rinvio a giudizio dell’Avv.e di altre persone, ma il Tribunale in sede dibattimentale, ritenne la propria incompetenza territoriale in ordine hai ...