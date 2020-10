Vertice centrodestra | candidati anche fuori politica

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 8 ottobre 2020) "Questa mattina si è tenuto ildi, con l`obiettivo di individuare entro l`autunno i miglioriper le prossime elezioni amministrative. Non si è parlato di nomi, ma di metodo: saranno coinvolti i territori per trovaredi alto livello,al didal mondo della. I profili migliori saranno portati al tavolo nazionale che deciderà su capoluoghi di Regione e di Provincia e sulle presidenze dei Municipi delle grandi città". E' quanto si legge in una nota congiunta del leader della Lega Matteo Salvini, del presidente di Fdi Giorgia Meloni, del vice presidente di Fi Antonio Tajani.