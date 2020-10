Vertice a Roma, il centrodestra apre ai candidati civici: lavoriamo per vincere (Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima il metodo, poi i nomi. "Questa mattina si è tenuto il Vertice di centrodestra, con l'obiettivo di individuare entro l'autunno i migliori candidati per le prossime elezioni amministrative - si legge in una nota congiunta di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, rispettivamente segretario della Lega, presidente di Fratelli d'Italia e vicepresidente di Forza Italia - Non si è parlato di nomi, ma di metodo: saranno coinvolti i territori per trovare candidati di alto livello, anche al di fuori dal mondo della politica. I profili migliori saranno portati al tavolo nazionale che deciderà su capoluoghi di Regione e di Provincia e sulle presidenze dei Municipi delle grandi città". "Ottimo clima. lavoriamo per vincere. Abbiamo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima il metodo, poi i nomi. "Questa mattina si è tenuto ildi, con l'obiettivo di individuare entro l'autunno i miglioriper le prossime elezioni amministrative - si legge in una nota congiunta di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, rispettivamente segretario della Lega, presidente di Fratelli d'Italia e vicepresidente di Forza Italia - Non si è parlato di nomi, ma di metodo: saranno coinvolti i territori per trovaredi alto livello, anche al di fuori dal mondo della politica. I profili migliori saranno portati al tavolo nazionale che deciderà su capoluoghi di Regione e di Provincia e sulle presidenze dei Municipi delle grandi città". "Ottimo clima.per. Abbiamo ...

Salvini ha rivendicato con soddisfazione gli esiti del vertice, insistendo sul fatto che "noi vinciamo dove allarghiamo e includiamo". "Ci rivediamo la prossima settimana - ha spiegato l’ex-ministro ...

Salvini: "alle prossime comunali scelte condivise"

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2020 Vertice centrodestra, Salvini: "Scelte condivise prossime Comunali. Preoccupati da ritardi Governo" "Stiamo vagliando tutte le possibilità a disposizione per le p ...

