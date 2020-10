Verona, polemica per lo sponsor alla cannabis: i dettagli (Di giovedì 8 ottobre 2020) La sponsorizzazione di un’azienda che opera nel commercio di cannabis light legale sta mettendo nei guai il Verona. Il Verona è una delle tre squadre di Serie A che sui propri tabelloni pubblicitari espone l’insegna di Justmary, azienda che opera nel commercio di cannabis light legale. I gialloblu non hanno stretto direttamente una accordo con l’azienda ma espongono questa pubblicità per via del contratto Infront, la società che come riporta il Corriere di Verona si occupa di recuperare gli sponsor di seconda fascia. La sponsorizzazione, ad ogni modo, è finita al centro delle polemiche tanto che il parlamentare leghista Vito Comencini, ex consigliere comunale di Verona, ha condannato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laizzazione di un’azienda che opera nel commercio dilight legale sta mettendo nei guai il. Ilè una delle tre squadre di Serie A che sui propri tabelloni pubblicitari espone l’insegna di Justmary, azienda che opera nel commercio dilight legale. I gialloblu non hanno stretto direttamente una accordo con l’azienda ma espongono questa pubblicità per via del contratto Infront, la società che come riporta il Corriere disi occupa di recuperare glidi seconda fascia. Laizzazione, ad ogni modo, è finita al centro delle polemiche tanto che il parlamentare leghista Vito Comencini, ex consigliere comunale di, ha condannato ...

