Verona, Cetin ko: lesione di primo grado al bicipite femorale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Verona - Cattive notizie per Ivan Juric , tecnico del Verona , che dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori per un periodo di tempo ancora non quantificabile: "Hellas Verona FC comunica che - dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020)- Cattive notizie per Ivan Juric , tecnico del, che dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori per un periodo di tempo ancora non quantificabile: "HellasFC comunica che - dopo ...

sportli26181512 : Verona, Cetin ko: lesione di primo grado al bicipite femorale: Non sono ancora noti i tempi di recupero del central… - Hellas1903it : Verona, l’infermeria non si svuota: lesione muscolare per Cetin - marcomiluzio87 : Anche #Ceccherini mi è sembrato motivato e voglioso di iniziare. Ma se come credo esploderà #Amione, dovrà sudare p… - vetre87 : @tancredipalmeri Verona 3.5??? Hahaha perché te conoscevi il valore di Kumbulla Rrahmani e Amrabat? Ha preso gente… - tototweet81 : @TuttoFanta Ne posso svincolare solo uno per reparto, si in difesa sono coperto ma c’è Ferrari (sassuolo) o Cetin (verona) ancora liberi -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Cetin Verona, infortunio per Cetin: l'ex Roma è costretto a fermarsi Goal.com Verona, Juric perde Cetin: lesione di primo grado al bicipite femorale

VERONA - lL'allenatore del Verona Ivan Juric perde uno dei suoi difensori per un periodo di tempo ancora non quantificabile: "Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite ...

Verona, infortunio per Cetin: l'ex Roma è costretto a fermarsi

Cetin ha riportato in allenamento "una lesione di primo grado della giunzione mio-tendinea prossimale del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra". Altre squadre Al momento il Verona non si è ...

VERONA - lL'allenatore del Verona Ivan Juric perde uno dei suoi difensori per un periodo di tempo ancora non quantificabile: "Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite ...Cetin ha riportato in allenamento "una lesione di primo grado della giunzione mio-tendinea prossimale del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra". Altre squadre Al momento il Verona non si è ...