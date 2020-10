Veneto, nuovo boom di contagi: quasi 500 nuovi casi. Zaia: 'Intensifichiamo prevenzione' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il torna a spaventare il . Un nuovo boom di contagi, con +491 positivi nelle ultime 24 ore. E si registrano anche 6 morti in più rispetto a ieri. Lo afferma il bollettino della Regione. Dall'inizio ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il torna a spaventare il . Undi, con +491 positivi nelle ultime 24 ore. E si registrano anche 6 morti in più rispetto a ieri. Lo afferma il bollettino della Regione. Dall'inizio ...

zaiapresidente : ?????? IN VENETO, PRIMO IN ITALIA, ARRIVA UN NUOVO TEST ANTIGENICO ANCHE PER L'AUTODIAGNOSI ?????? - matteosalvinimi : ... di Liguria e Veneto, col nuovo governo delle Marche - unica regione che ha cambiato colore, passando al centrod… - matteosalvinimi : ... persona con il nuovo sindaco Roy Biasi - a Senigallia (Ancona), da Venaria Reale (Torino) ad Anguillara Sabazia… - zazoomblog : Covid Veneto nuovo boom di contagi: quasi 500 nuovi casi. Zaia: «Intensifichiamo prevenzione» - #Covid #Veneto… - LuciaLaVita1 : RT @Virus1979C: Cavolo. Il Veneto 481 la Lombardia 683. Siamo di nuovo nella bufera. -