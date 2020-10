Valorant presenta con un trailer Skye il nuovo agente in arrivo prossimamente (Di giovedì 8 ottobre 2020) Riot Games ha rivelato il nuovo agente in arrivo prossimamente, Skye, un versatile personaggio che inizierà a esplorare, attaccare e curare per le sue squadre il 27 ottobre.Un paio di mesi dopo il debutto di Killjoy come 12° agente di Valorant, Riot Games ha rivelato il trailer del 13° agente, Skye, che impiega una varietà di "animali" che eseguono i suoi ordini aiutando così la squadra ad ottenere un vantaggio competitivo. Dalla capacità di curare i compagni di squadra all'accecamento e al danneggiamento dei nemici da lontano, Skye sembra avere un portafoglio di abilità che la rendono un agente molto interessante.Riot Games attualmente non ha ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Riot Games ha rivelato ilin, un versatile personaggio che inizierà a esplorare, attaccare e curare per le sue squadre il 27 ottobre.Un paio di mesi dopo il debutto di Killjoy come 12°di, Riot Games ha rivelato ildel 13°, che impiega una varietà di "animali" che eseguono i suoi ordini aiutando così la squadra ad ottenere un vantaggio competitivo. Dalla capacità di curare i compagni di squadra all'accecamento e al danneggiamento dei nemici da lontano,sembra avere un portafoglio di abilità che la rendono unmolto interessante.Riot Games attualmente non ha ...

