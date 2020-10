Valeria Marini: «Non lasciate morire il Salone Margherita, il Bagaglino è il cuore dei romani» (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Non lasciate morire il Salone Margherita. È un gioiello liberty, unico in Europa, il teatro che ha ospitato spettacoli seguiti da milioni di persone. Un’icona, un luogo di culto. Deve continuare ad esistere». È quanto ha dichiarato all’Adnkronos Valeria Marini, tra le star del Salone Margherita di Roma. «Vogliamo sostenere Pierfrancesco Pingitore», ha aggiunto. «Siamo solidali con lui in difesa della riapertura del Bagaglino». Valeria Marini: «Mettetevi una mano sul cuore» «Grazie al ministro Franceschini il Salone Margherita potrà continuare ad essere utilizzato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Nonil. È un gioiello liberty, unico in Europa, il teatro che ha ospitato spettacoli seguiti da milioni di persone. Un’icona, un luogo di culto. Deve continuare ad esistere». È quanto ha dichiarato all’Adnkronos, tra le star deldi Roma. «Vogliamo sostenere Pierfrancesco Pingitore», ha aggiunto. «Siamo solidali con lui in difesa della riapertura del».: «Mettetevi una mano sul» «Grazie al ministro Franceschini ilpotrà continuare ad essere utilizzato ...

