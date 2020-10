Vaccino antinfluenzale, Federfarma a TPI: “Nonostante il Covid, la produzione mondiale non è stata pronta” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Quest’anno almeno 2 milioni di cittadini che non fanno parte delle categorie protette richiederanno alle nostre farmacie la possibilità di avere il Vaccino antinfluenzale con la prescrizione del medico curante, ma non ci sarà per tutti”. Il Segretario Nazionale di Federfarma, Roberto Tobia, non nasconde la preoccupazione. “Il momento che stiamo vivendo è veramente difficile – ha detto a TPI -, nelle prossime settimane i sintomi Covid e quelli dell’influenza stagionale si sovrapporranno quando invece sarebbe importante riuscire a distinguerli per una maggiore chiarezza”. Esattamente uno dei motivi che ha spinto noi di TPI a lanciare una campagna sulla vaccinazione di massa a cui hanno aderito l’epidemiologo Andrea Crisanti, il virologo Fabrizio ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Quest’anno almeno 2 milioni di cittadini che non fanno parte delle categorie protette richiederanno alle nostre farmacie la possibilità di avere ilcon la prescrizione del medico curante, ma non ci sarà per tutti”. Il Segretario Nazionale di, Roberto Tobia, non nasconde la preoccupazione. “Il momento che stiamo vivendo è veramente difficile – ha detto a TPI -, nelle prossime settimane i sintomie quelli dell’influenza stagionale si sovrapporranno quando invece sarebbe importante riuscire a distinguerli per una maggiore chiarezza”. Esattamente uno dei motivi che ha spinto noi di TPI a lanciare una campagna sulla vaccinazione di massa a cui hanno aderito l’epidemiologo Andrea Crisanti, il virologo Fabrizio ...

pfmajorino : Un tempo la destra lombarda era cattiva ma efficiente. Almeno così la raccontava la vulgata. Da quando ci sono Font… - fattoquotidiano : Vaccini: Lombardia in ritardo, privati ne approfittano e leggete cosa sta accadendo - giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - Grand_Battery : RT @5Selector: ?? Si può dire che la Regione Lombardia paga 5 volte il vaccino antinfluenzale? ?? Oppure siccome è governata da leghisti inca… - paolomilano19 : RT @pfmajorino: Un tempo la destra lombarda era cattiva ma efficiente. Almeno così la raccontava la vulgata. Da quando ci sono Fontana e so… -