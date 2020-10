Vaccini influenzali, dalla Cina agli Usa caccia italiana a 1 milione di dosi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si guarda ai mercati esteri per verificare la disponibilità e fornire le farmacie. In pista l'Agenzia del farmaco Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si guarda ai mercati esteri per verificare la disponibilità e fornire le farmacie. In pista l'Agenzia del farmaco

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini influenzali Vaccino influenzale: dove richiederlo e chi ha diritto a riceverlo gratis Corriere della Sera Vaccino anti influenza, in Umbria i medici hanno iniziato la somministrazione: come fare

In Umbria la vaccinazione antinfluenzale è già stata avviata e proseguirà secondo il programma stabilito: lo comunica ...

Vaccino antinfluenzale, nelle farmacie di Treviso scarseggiano le dosi

Inizia la stagione dell’influenza ma le farmacie di Treviso non sembrano pronte ad affrontarla. Le dosi di vaccino antinfluenzale sono poche e rischiano di non essere abbastanza per ...

