Usa | torturano detenuti per ore con canzoni per bambini | Guardie nei guai

Leggi su chenews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La storia arriva dagli Stati Uniti, dove alcunecarcerarie avrebbero sottoposto cinquea svariate torture, tra queste l’ascolto forzato di musica per(Facebook)La storia ha dell’incredibile, e riguarda trecarcerarie del penitenziario dell’Oklahoma, negli Stati Uniti. I tre sono accusati aver ammanettato al muro almeno cinque, costringendoli poi non solo a restare in piedi per ore. In questo arco di tempo, inoltre, i tre hanno letteralmente torturato i carcerati obbligandoli ad ascoltare la canzone per“Baby Shark”. Christian Miles e Gregory Butler, agenti ventunenni, insieme al loro responsabile Christopher Hendershott, si si darebbero divertiti almeno in ...