Urzì FdI | In Alto Adige negato il bonus docenti

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Urzì (FdI): Inil– Doccia fredda per gli insegnanti dell’: non ci sarà ildi 500 euro destinato aidi ruolo per la loro formazione e il loro aggiornamento professionale. E’ previsto in tutta Italia, non lo è e non lo sarà inper decisione della giunta a guida Svp-Lega. A denunciarlo è Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della Regione Trentinoper Fratelli d’Italia – L’nel cuore. “Respinta la mozione presentata da Fratelli d’Italia ...