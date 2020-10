Uranio impoverito | l' ex maresciallo Marco Diana è morto per un tumore | aveva 50 anni La lunga battaglia contro lo Stato

(Di giovedì 8 ottobre 2020)a 50: l'exdell'Esercitocombattuto prima in Somalia e Kosovo e poi si era scoperto malato per la malattia contratta proprio nei teatri di guerra, lottandochi ...

LaStampa : E’ morto Marco Diana, l’ex maresciallo simbolo della battaglia contro l’uranio impoverito - Corriere : Morto il maresciallo simbolo della lotta all’uranio impoverito - fanpage : Morto Marco Diana, addio al militare simbolo della battaglia contro l’uranio impoverito - framarinucci : RT @Virus1979C: E' morto Marco #Diana, militare in lotta contro lo Stato per l'uranio impoverito. Aveva cinquanta anni e da più di venti co… - galeno08 : RT @Signorasinasce: #Uranioimpoverito , addio all’ex maresciallo #MarcoDiana. Lo Stato lo aveva abbandonato e tutte le cure se le era dovut… -

Ultime Notizie dalla rete : Uranio impoverito

Ha combattuto prima come militare in Somalia e Kosovo, impegnato per oltre 10 anni in missioni. Poi, al ritorno in Italia, ha dovuto combattere contro la malattia contratta proprio nei teatri di guerr ...Morto Marco Diana, il militare simbolo della lotta all’uranio impoverito. Aveva combattuto in Somalia e Kosovo. È morto a 50 anni Marco Diana, militare simbolo della lotta all’uranio impoverito. Aveva ...