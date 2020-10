Uomo si dà fuoco | urla ‘Auguri Putin’ come protesta estrema | VIDEO (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Russia un Uomo si dà fuoco nel giorno in cui il presidente Vladimir Putin compie gli anni. Evidente la sua volontà di protestare. Un Uomo si dà fuoco in Russia, nel bel mezzo della folla che assiepava una delle strade più frequentate di San Pietroburgo. L’autore del gesto è un anziano di 71 anni, … L'articolo Uomo si dà fuoco urla ‘Auguri Putin’ come protesta estrema VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Russia unsi dànel giorno in cui il presidente Vladimir Putin compie gli anni. Evidente la sua volontà dire. Unsi dàin Russia, nel bel mezzo della folla che assiepava una delle strade più frequentate di San Pietroburgo. L’autore del gesto è un anziano di 71 anni, … L'articolosi dà‘Auguri Putin’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

