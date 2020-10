‘Uomini e Donne’, Cecilia Zagarrigo annuncia la fine della storia con Carlo Pietropoli e spiega cosa non ha funzionato tra loro! (Video) (Di giovedì 8 ottobre 2020) È giunta al capolinea la storia d’amore tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice in lacrime: In questi giorni ho nascosto quello che sentivo veramente dentro perché era giusto così. Oggi però siamo giunti a una conclusione insieme, senza rabbia, senza rancore. Carlo è una persona a cui tengo tanto. Ha fatto parte della mia vita da un anno. Ci siamo conosciuti a novembre all’interno del programma e poi ci siamo vissuti fuori per 5 mesi. Mesi dove abbiamo vissuto tanto, ci siamo dati tanto, dove abbiamo provato a vedere come andavano le cose però non sarò mai quella donna che resta anche quando non si sente amata abbastanza. Non ci può mai essere nella coppia ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 ottobre 2020) È giunta al capolinea lad’amore tra. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice in lacrime: In questi giorni ho nascosto quello che sentivo veramente dentro perché era giusto così. Oggi però siamo giunti a una conclusione insieme, senza rabbia, senza rancore.è una persona a cui tengo tanto. Ha fatto partemia vita da un anno. Ci siamo conosciuti a novembre all’interno del programma e poi ci siamo vissuti fuori per 5 mesi. Mesi dove abbiamo vissuto tanto, ci siamo dati tanto, dove abbiamo provato a vedere come andavano le cose però non sarò mai quella donna che resta anche quando non si sente amata abbastanza. Non ci può mai essere nella coppia ...

