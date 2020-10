UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) anticipazioni puntata 1061 di Una VITA di venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 9 ottobre: HOPE e LIAM vogliono BETH subito!Marcia, dopo il grande spavento, tenta di riprendersi dall’aggressione che ha subito. Felipe ha il sospetto che dietro a quanto accaduto a Marcia ci possa essere stata la mano di Alfredo Bryce. Bellita De Campo si prepara a prendere dei provvedimenti per tutelare sua figlia Cinta. Copernico Ledesma rientra ad Acacias insieme alla figlia Angelines. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 8 ottobre 2020)1061 di Unadi venerdì 9 e10:Leggi anche: BEAUTIFUL,: HOPE e LIAM vogliono BETH subito!Marcia, dopo il grande spavento, tenta di riprendersi dall’aggressione che ha subito. Felipe ha il sospetto che dietro a quanto accaduto a Marcia ci possa essere stata la mano di Alfredo Bryce. Bellita De Campo si prepara a prendere dei provvedimenti per tutelare sua figlia Cinta. Copernico Ledesma rientra ad Acacias insieme alla figlia Angelines. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

