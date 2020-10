Una vita, anticipazioni 9 ottobre: Cinta all’oscuro che Emilio sia un assassino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio del 9 ottobre. L’appuntamento è come sempre su Canale 5, a partire dalle 14:10. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si vedrà come Emilio, suo malgrado, sembrerà dover rinunciare per sempre all’amore di Cinta, costretto a sottostare al ricatto di Ledesma. La Dominquez è ancora all’oscuro del motivo per cui Ledesma tiene sotto scacco i Pasamar. Come reagirà la giovane scoprendo che il suo amato è un assassino? In attesa di avere risposta a questo quesito, nel corso del nuovo episodio spazio anche a Marcia, la quale verrà aggredita da un malvivente in piena notte. Una vita, trama 9 ottobre: Emilio costretto a rinunciare ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Unatorna con un nuovo episodio nel pomeriggio del 9. L’appuntamento è come sempre su Canale 5, a partire dalle 14:10. Dando uno sguardo alle, si vedrà come, suo malgrado, sembrerà dover rinunciare per sempre all’amore di, costretto a sottostare al ricatto di Ledesma. La Dominquez è ancora all’oscuro del motivo per cui Ledesma tiene sotto scacco i Pasamar. Come reagirà la giovane scoprendo che il suo amato è un? In attesa di avere risposta a questo quesito, nel corso del nuovo episodio spazio anche a Marcia, la quale verrà aggredita da un malvivente in piena notte. Una, trama 9costretto a rinunciare ...

