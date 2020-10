Una Vita anticipazioni, 11 ottobre 2020: Felipe da scandalo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Domenica 11 ottobre 2020 – La rivelazione di Felipe: l’Alvarez Hermoso si presenta felice come non mai alla festa che ha organizzato il suo amico Ramon Palacios. Nel corso dell’evento l’avvocato rivela a tutti di essere innamorato di Marcia, la domestica a servizio a casa sua. Immediatamente è scandalo non solo per il colore della pelle della donna, ma anche per il diverso livello sociale tra di loro. Nonostante tutto sembra che tutti siano felici di sapere che Felipe ha voltato pagina e vuole rifarsi una Vita. Questo però sembra infastidire Ursula, che sperava in un altro tipo di reazione del vicinato. Puntata Una Vita di ieri Sabato 10 ottobre 2020 – Scontro tra Felipe e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Domenica 11– La rivelazione di: l’Alvarez Hermoso si presenta felice come non mai alla festa che ha organizzato il suo amico Ramon Palacios. Nel corso dell’evento l’avvocato rivela a tutti di essere innamorato di Marcia, la domestica a servizio a casa sua. Immediatamente ènon solo per il colore della pelle della donna, ma anche per il diverso livello sociale tra di loro. Nonostante tutto sembra che tutti siano felici di sapere cheha voltato pagina e vuole rifarsi una. Questo però sembra infastidire Ursula, che sperava in un altro tipo di reazione del vicinato. Puntata Unadi ieri Sabato 10– Scontro trae ...

CarloCalenda : Sono d’accordo. È l’esperienza amministrativa. Se non sai gestire non puoi governare bene a prescindere dalle laure… - SaraGama_ITA : Una bellissima presentazione al Circolo dei Lettori di Torino per 'La mia vita dietro un pallone'. Grazie a tutte l… - alex_orlowski : La cosa divertente sono quelli che con un ADSL Vodafone cercano di cancellare il wikipedia del sottoscritto senza u… - RASUL_N76 : RT @Regina_313: ???? Ashura è stata la rivolta dei giusti e dei liberi con poche persone , ma con una fede e un amore grande contro gli oppre… - detestotutti : @sailorfedelive @BarbieXanax Oppure una vita neanche ce l'ha e sfoga la sua frustrazione sui social -