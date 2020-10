Una vita, anticipazioni 11-17 ottobre: Alfredo ucciso su ordine di Genoveva (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tornano le anticipazioni settimanale di Una vita riguardanti ciò che andrà in onda da domenica 11 a sabato 17 ottobre 2020. Le nuove trame riservano molti colpi di scena, come quello che vedrà Alfredo morire per mano di un sicario assoldato da Genoveva. La dark lady di Acacias non si farà scrupoli ad eliminare il marito, ora che l’uomo è di intralcio al suo piano di conquistare Felipe. Quest’ultimo intanto, sembrerà prendere le distanze dalla Salmeron e si avvicinerà a Marcia, con la quale si scambierà un bacio. Per Liberto invece, saranno tempi bui, visto che non sembrerà volersi rassegnare alla partenza della sua adorata Rosina. Una vita, trame 11-17 ottobre: Liberto depresso si rifugia ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tornano lesettimanale di Unariguardanti ciò che andrà in onda da domenica 11 a sabato 172020. Le nuove trame riservano molti colpi di scena, come quello che vedràmorire per mano di un sicario assoldato da. La dark lady di Acacias non si farà scrupoli ad eliminare il marito, ora che l’uomo è di intralcio al suo piano di conquistare Felipe. Quest’ultimo intanto, sembrerà prendere le distanze dalla Salmeron e si avvicinerà a Marcia, con la quale si scambierà un bacio. Per Liberto invece, saranno tempi bui, visto che non sembrerà volersi rassegnare alla partenza della sua adorata Rosina. Una, trame 11-17: Liberto depresso si rifugia ...

