Una nuova soluzione per il monitoraggio dei siti strategici sviluppata da Airbus ed Earthcube

Airbus ha unito le forze con Earthcube, società francese specializzata nell'analisi di dati geospaziali tramite Intelligenza Artificiale (IA), per sviluppare e commercializzare "Defense Site Monitoring", una soluzione online per il monitoraggio di siti strategici dedicata ai player del settore della Difesa, che combina immagini satellitari avanzate e intelligenza artificiale. La nuova soluzione "Defense Site Monitoring" unisce l'esperienza di Earthcube nell'identificazione automatica degli oggetti, con immagini Airbus ad alta risoluzione: oggi 50 cm di risoluzione con Pléiades e dal prossimo anno 30 cm di ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Crediti a rischio, la Vigilanza Bce prepara una nuova stretta Il Sole 24 ORE Covid. “Dare priorità a tamponi rapidi”. Le nuove indicazioni del Lazio a medici famiglia e pediatri

08 OTT - “Sono state inoltrate con una circolare della Direzione regionale Salute a tutti i Direttori generali delle Asl, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i chiarimenti op ...

Per curare i vigneti basterà un'app: le idee del futuro crescono a Firenze

Nello Startup Day a Palazzo Vecchio sono stati presentati 13 progetti innovativi: dal network per i mercati rionali all’app di intelligenza artificiale che cura i vigneti ...

