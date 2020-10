Un Posto al Sole | anticipazioni 8 ottobre | problemi per Jimmy

Leggi su solodonna

(Di giovedì 8 ottobre 2020)“Unal”, puntata dell’82020. Che cosa vedremo nell’episodio su Rai 3 alle 20.40 circa?sta soffrendo molto, non solo per la fine della storia tra suo padre Niko e Susanna, che per lui era una madre. Da un po’ il bimbo è finito nel mirino di alcuni bulletti… Lo aiuterà la cuginetta Bianca Boschi.sta vivendo un periodo molto complicato. Il piccoloArticolo completo: dal blog SoloDonna