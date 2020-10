Un ladro in casa Ronaldo | ma ruba solo la maglia Guai a pensare che possa essere juventino

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un, presumibilmentea giudicare dal malloppo. Cristianoha denunciato un furto nella sua abitazione di Funchal, in Portogallo. Una modesta magione di sette piani. Secondo i giornali inglesi il, da, ha approfittato dell’assenza dell’attaccante bianconero impegnato con la sua nazionale nell’amichevole contro la Spagna, ma non delle possibilità offerte dallalasciata incostodita. Ilinfatti, entrato dalla porta del garage lascia aperta da un dipendente, ha portato via solamente una maglietta della Juventus autografata, e ad altri piccoli oggetti per un valore complessivo di appena 200 euro. A far scattare l’allarme un familiare di, che ha avvertito la ...