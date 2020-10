Un film di Glow su Netflix per chiudere la serie? L’ipotesi dopo la cancellazione

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Non basta la: un attore del cast disupropone l’ipotesi di unperdegnamente le vicende delle gloriose lottatrici del wrestling. Latv era stata prima confermata lo scorso anno per la quarta stagione e poi cancellata pochi giorni fa causa Covid. Una decisione che ha fatto infuriare i fan e rammaricato l’intera produzione.è una storia al femminile in cui un gruppo variegato di donne, tutte con un passato alle spalle e origini differenti, si rimettono in gioco. Per spettacolo, ma anche nella vita. Laè stata lodata per il suo umorismo e lo sviluppo delle relazioni tra le protagoniste, che ogni giorno si confrontano a cuore aperto con una società che le mette in ...