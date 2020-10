Umani a metà non si può (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ma è possibile aprirsi all’accoglienza e nello stesso tempo consolidare il principio di respingimento? È possibile de-criminalizzare una questione epocale riconoscendo la legittimità del soccorso Umanitario e poi, allo stesso tempo riassoggettarla a principi che riconsegnano ogni intervento a Paesi insicuri e criminali? In assoluto non si può. Soprattutto se parliamo di esseri Umani, i migranti in fuga da guerre distruttive di ogni tessuto civile che troppo spesso abbiamo contribuito ad innescare perfino con la nostra diretta partecipazione armata, e … Continua L'articolo Umani a metà non si può proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ma è possibile aprirsi all’accoglienza e nello stesso tempo consolidare il principio di respingimento? È possibile de-criminalizzare una questione epocale riconoscendo la legittimità del soccorsotario e poi, allo stesso tempo riassoggettarla a principi che riconsegnano ogni intervento a Paesi insicuri e criminali? In assoluto non si può. Soprattutto se parliamo di esseri, i migranti in fuga da guerre distruttive di ogni tessuto civile che troppo spesso abbiamo contribuito ad innescare perfino con la nostra diretta partecipazione armata, e … Continua L'articoloa metà non si può proviene da il manifesto.

beptr51 : @Andreamoffa @tcarapezza @battitomilan7 2. Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sull… - KAGOMEACKERMAN : @kierswife Per me possono fare 7493849 teorie complottiste ma resta il fatto che sesshomaru usa spray antiumano e l… - Earth40075 : RT @OscardiMontigny: Se l'attuale trend proseguirà inalterato i sistemi e gli assetti naturali, sociali, politici e umani raggiungeranno il… - OscardiMontigny : Se l'attuale trend proseguirà inalterato i sistemi e gli assetti naturali, sociali, politici e umani raggiungeranno… - emiliobrembilla : @DaliaDaliaanfo Ciao Dalia come ti capisco,il mio Aron che ho perso un mese fa era l'altra metà del mio cuore,lui m… -

Ultime Notizie dalla rete : Umani metà Popolazione italiana dimezzata nel 2100, mondiale in calo dal 2064 Corriere della Sera