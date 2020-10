Ultimi sondaggi politici, le intenzioni di voto oggi: Lega sempre più in calo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il distacco tra la Lega e il Partito Democratico si riduce sempre di più. Non tanto perchè il PD stia aumentando le sue percentuali, ma più che altro perché il Carroccio sta perdendo consensi. E probabilmente li sta raccogliendo Fratelli d’Italia, che oggi si conferma terzo partito in Italia sopra al Movimento 5 Stelle. In ogni caso, il Carroccio era e rimane ancora il primo partito politico, nonostante i numeri. A confermarlo sono gli Ultimi sondaggi politici realizzati da SWG per La7. >>Leggi anche: Dl sicurezza, come cambia il rilascio dei permessi di soggiorno e il sistema di accoglienza Ultimi sondaggi politici, i dati sulle intenzioni di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il distacco tra lae il Partito Democratico si riducedi più. Non tanto perchè il PD stia aumentando le sue percentuali, ma più che altro perché il Carroccio sta perdendo consensi. E probabilmente li sta raccogliendo Fratelli d’Italia, chesi conferma terzo partito in Italia sopra al Movimento 5 Stelle. In ogni caso, il Carroccio era e rimane ancora il primo partito politico, nonostante i numeri. A confermarlo sono glirealizzati da SWG per La7. >>Leggi anche: Dl sicurezza, come cambia il rilascio dei permessi di sorno e il sistema di accoglienza, i dati sulledi ...

