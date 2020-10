Udinese, De Paul: “Vorrei tornare in Spagna, so che c’era l’interesse dell’Atletico Madrid” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Marca’, ha parlato dell’evoluzione della sua carriera: “Rispetto a Valencia sono un giocatore diverso. Ho capito cosa serve per giocare a calcio, prima pensavo solo a tenere la palla. A Udine ho capito tutto: sono cambiato fisicamente e questo mi ha portato a essere più completo. La nascita di mia figlia poi mi ha spinto a dare il meglio. Il calcio italiano insegna molto tatticamente, se hai una mentalità aperta. Devi correre per 90 minuti a centrocampo. Mi piace perchè mi permette di stare a contatto con la palla: i centrocampisti non devono solo pensare a recuperare i palloni, quello che conta è coprire bene il campo. Questo è stato utile anche in Nazionale”. L’argentino, ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il centrocampista dell’, Rodrigo De, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Marca’, ha parlato dell’evoluzione della sua carriera: “Rispetto a Valencia sono un giocatore diverso. Ho capito cosa serve per giocare a calcio, prima pensavo solo a tenere la palla. A Udine ho capito tutto: sono cambiato fisicamente e questo mi ha portato a essere più completo. La nascita di mia figlia poi mi ha spinto a dare il meglio. Il calcio italiano insegna molto tatticamente, se hai una mentalità aperta. Devi correre per 90 minuti a centrocampo. Mi piace perchè mi permette di stare a contatto con la palla: i centrocampisti non devono solo pensare a recuperare i palloni, quello che conta è coprire bene il campo. Questo è stato utile anche in Nazionale”. L’argentino, ...

