Twitter e Facebook oscurano Trump sul paragone tra Covid e influenza, ira della Casa Bianca (Di giovedì 8 ottobre 2020) Twitter e Facebook oscurano Trump sul paragone tra Covid e influenza. Il passo di Facebook: chiuse pagine e gruppi associati ai cospirazionisti di QAnon, anche da Instagram. Prima Facebook, poi Twitter. I due social dove si raccoglie la stragrande maggioranza dei sostenitori online di Donald Trump decidono di oscurare nuovamente un suo post: quello in cui il presidente Usa paragonava l'influenza stagionale in arrivo all'epidemia da coronavirus, invitando gli americani a imparare a conviverci. Il motivo è spiegato in un avviso: quel post contiene informazioni scorrette potenzialmente pericolose, sostengono le piattaforme. Una decisione che ha scatenato l'ira di ...

