"Tutta l'Italia in un caffè" – Il tour di Lavazza Qualità Rossa dedicato alla nuova Italia arriva a Roma (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lavazza Qualità Rossa, brand iconico che nei suoi 50 anni di storia ha saputo raccontare diversi spaccati del nostro Paese, celebra questo importante anniversario con un progetto speciale dedicato a una nuova Italia, più aperta, inclusiva e multiculturale. Con "Tutta l'Italia in un caffè – un viaggio lungo 50 anni", la miscela Rossa di Lavazza conduce un vero e proprio tour con 5 eventi sul territorio per raccontare l'evoluzione e il rinnovamento del Paese attraverso la voce di giovani talenti, volti e storie dell'Italia di oggi. Dopo Catania è Roma la seconda tappa del viaggio dove l'11 ottobre ...

